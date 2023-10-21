В Унече отреставрировали памятник погибшим от рук фашистов жителям

В Унече после реставрации открыли памятник мирным жителям, погибшим от рук фашистов в годы войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В октябре 1941 года фашисты арестовали более 600 жителей Унечи. Ночью их везли по Октябрьской улице до водокачки и расстреливали из автоматов. На этом месте установили мемориальный комплекс. А к памятной дате его отреставрировали.

«Хранить память о предках, о тех, кто не склонил головы перед нацистами, кто сражался за Родину ценой своей жизни, — наш священный долг», — подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Чиновники, юнармейцы и местные жители возложили цветы к мемориалу.