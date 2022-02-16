В Унече загорелась Audi

Машину тушили 20 минут.

Сегодня утром в Центре управления в кризисных ситуациях регионального МЧС сообщили о пожаре на улице Клинцовской в Унече. На происшествие отправили два пожарных расчета.

Выяснилось, что на дороге горит иномарка. За 20 минут Audi полностью потушили. Никто не пострадал.