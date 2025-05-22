В Выгоничском районе перекрывали дороги из-за отработки оперативной информации
В Выгоничском районе перекрывали дороги из-за отработки сотрудниками полиции оперативной информации. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне в интернете появилась информация о перекрытии дорог в Выгоничском районе Брянской области. По информации главы региона правоохранительные органы и спецслужбы проводили профилактических мероприятия по отработке оперативной информации и действительно закрывали некоторые магистрали.
«Сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется», — уточнил губернатор Александр Богомаз.
Глава области призвал воздерживаться от распространения слухов и доверять официальным источникам информации.
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