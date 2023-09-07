В здании вокзала в Брянске выбиты стекла обломками беспилотника

В здании вокзала Брянск I выбиты стекла обломками беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 7 августа система ПВО отразила три атаки беспилотника над Брянской областью. Первый сбили над Брянским районом. Разрушений и пострадавших в этом происшествии нет.

Спустя пару часов произошла следующая атака.

«Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.

Еще одного нарушителя сбили на подлете к городу Брянску. В результате его падения никто не пострадал и разрушений нет.