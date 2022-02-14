Вакцинацию детей в Брянской области начали с сирот

В конце февраля — начале марта доставят ещё вакцины для подростков.

Вакцинация несовершеннолетних от коронавируса в Брянской области продолжается. Первыми прививки делают детям в социальных приютах и интернатах. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

Очередная партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет поступит в область в конце февраля – начале марта. Ранее сообщалось, что в регионе вакцинируют 5200 детей.