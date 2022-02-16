Ведущие к туристическим объектам брянские дороги отремонтируют

Некоторые вошли в проект «Императорский маршрут».

В Брянской области в этом году капитально отремонтируют автодороги, ведущие к туристическим объектам. Работу пройдут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Так, проведут капитальный ремонт автомобильной дороги «Украина—Локоть» в Брасовском районе. Она ведёт к посёлкам Брасово и Локоть. Населённые пункты вошли туристический проект «Императорский маршрут».

А в Дятьково ремонтируют автодороги, ведущие к туристическому кластеру «Хрустальный город». В этом году работы пройдут на улице Крупской.