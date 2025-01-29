Ветерану СВО брянский губернатор передал автомобиль от фонда «Защитники Отечества». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В брянский филиал фонда «Защитники Отечества» пригласили ветерана специальной военной операции и многодетного отца Сергея Артюхова вместе с семьей. С военнослужащим в день его рождения встретился губернатор региона Александр Богомаз. Он передал ему ключи от автомобиля «Лада Гранта» с ручным управлением.

«Обеспечение специализированными легковыми автомобилями — инициатива фонда «Защитники Отечества», которую поддержал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», – уточнил Александр Богомаз.

Сергей Артюхов работал в МЧС. В январе прошлого года он заключил контракт и воевал на Луганском направлении. 25 февраля мужчина потерял на фронте обе ноги. Он прошёл долгое лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко и госпитале ветеранов войн. После возвращения домой фонд помог собрать пакет документов для получения специализированного автомобиля.