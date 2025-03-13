Ветерану войны брянский губернатор вручил медаль

Ветерану Великой Отечественной войны брянский губернатор вручил юбилейную медаль к юбилею Победы. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз побывал в доме ветерана Великой Отечественной войны Палины Алексеевны Сергеевой. Гла ва региона передал женщине юбилейную медаль к 80-летию великой Победы, учрежденную Указом Президента Владимира Путина.

Палина Алексеевна Сергеева была призвана в ряды Красной армии в 19 лет. Она подвозила к огневым позициям снаряды и доставляла продовольствие на передовую. До конца войны она обороняла Кавказ.

«Палина Алексеевна уже перешагнула 100-летний рубеж, но в глазах по-прежнему искорки и молодой задор, а все потому, что ее окружает любящая семья, и, глядя на нее сразу вспоминаешь: не стареют душой ветераны. Живите, дорогая Палина Алексеевна, а мы будем во всем поддерживать и воспитывать на истории Вашей жизни нашу молодежь!» – подчеркнул Александр Богомаз.