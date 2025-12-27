Ветераны хоккея и депутаты встретились на льду в Брянске

Ветераны хоккея и депутаты встретились на льду в Брянске. О мероприятии рассказали в издании «КП Брянск».

Команда ветеранов любительского хоккея «Щит» обыграла «Брянских волков» горсовета

В ледовом дворце «Пересвет» состоялся предновогодний товарищеский матч

Накануне в новом ледовом дворце «Пересвет» в Брянске прошёл предновогодний товарищеский хоккейный матч. На льду встретились команды ветеранов любительского хоккея «Щит» и депутатов горсовета и сотрудников мэрии «Брянские волки». В составв первой вошёл губернатор области Александр Богомаз. За «Брянских волков» играл художественный руководитель Московского государственного цирка Аскольд Запашный.

Болельщики с плакатами, дудками и даже барабанами активно поддерживали команды. Матч завершился со счётом 7: 5. «Щит» оказался сильнее. Игроки поздравили друг друга крепкими объятиями и рукопожатиями.

«Впечатления замечательные. Такая хорошая получилась игра! Участвовали, и чиновники, и депутаты, и представители разных поколений, которые раньше работали в администрации и сегодня работают в администрации, депутаты городского Совета, района города Брянска. Получилась хорошая и захватывающая игра», — отметил Александр Богомаз.