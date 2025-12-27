Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Ветераны хоккея и депутаты встретились на льду в Брянске

2025, 27 декабря 12:05
Ветераны хоккея и депутаты встретились на льду в Брянске
Источник фото

Ветераны хоккея и депутаты встретились на льду в Брянске. О мероприятии рассказали в издании «КП Брянск».

 

Команда ветеранов любительского хоккея «Щит» обыграла «Брянских волков» горсовета

В ледовом дворце «Пересвет» состоялся предновогодний товарищеский матч

Накануне в новом ледовом дворце «Пересвет» в Брянске прошёл предновогодний товарищеский хоккейный матч. На льду встретились команды ветеранов любительского хоккея «Щит» и депутатов горсовета и сотрудников мэрии «Брянские волки». В составв первой вошёл губернатор области Александр Богомаз. За «Брянских волков» играл художественный руководитель Московского государственного цирка Аскольд Запашный.

Болельщики с плакатами, дудками и даже барабанами активно поддерживали команды. Матч завершился со счётом 7: 5. «Щит» оказался сильнее. Игроки поздравили друг друга крепкими объятиями и рукопожатиями.

«Впечатления замечательные. Такая хорошая получилась игра! Участвовали, и чиновники, и депутаты, и представители разных поколений, которые раньше работали в администрации и сегодня работают в администрации, депутаты городского Совета, района города Брянска. Получилась хорошая и захватывающая игра», — отметил Александр Богомаз.

Метки: ,

Читайте также

Молодые парламентарии Брянской области подвели итоги работы за год
26 декабря 16:34
Молодые парламентарии Брянской области подвели итоги работы за год
10 километров трассы в Трубчевском районе отремонтировали по нацпроекту
26 декабря 13:54
10 километров трассы в Трубчевском районе отремонтировали по нацпроекту
Красный Крест в Брянске: как небольшой штаб помогает тысячам людей
26 декабря 13:35
Красный Крест в Брянске: как небольшой штаб помогает тысячам людей

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13760) брянск (6714) ДТП (2643) ГИБДД (2165) прокуратура (1998) уголовное дело (1945) суд (1777) Александр Богомаз (1760) авария (1624) мчс (1440) коронавирус (1272) умвд (1002)