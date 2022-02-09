Водитель BMW пострадал в аварии с фурой в Любохне

Автомобилист самостоятельно пришёл в больницу.

В полицию из Дятьковской районной больницы поступило сообщение, что к ним обратился 21-летний мужчина. С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом грудины и ушибом сустава на руке он был госпитализирован.

Пациент пояснил, что травмы получил в ДТП. Двигаясь за рулём BMW 320i по улице Фокина в посёлке Любохна в Дятьковском районе он врезался в фуру DAF. 56-летний водитель грузовика в этот момент разворачивался.

Проводится проверка.