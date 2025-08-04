Водитель легковушки погиб в аварии в Почепском районе

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на 92-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 55-летний водитель за рулём автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу и врезался в грузовик JAC. 57-летний водитель потерял управление и грузовик съехал кювет. Повреждения также получил автомобиль BMW 520. Он ехал следом за Renault и задел его..

Водитель Renault Sandero умер на месте до приезда скорой медицинской помощи. В обстоятельствах аварии разбираются следователи.