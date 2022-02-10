Водоснабжение в Бежицком районе Брянска восстановили

Вчера жители микрорайона Новый городок остались без горячей и холодной воды.

Водоснабжение в Бежицком районе Брянска полностью восстановили. Об этом сообщил директор городского водоканала Олег Боровиков.

Вчера на водозаборе «Камвольный» произошло повреждение трубопровода диаметром 500 мм. Работу насосной станции остановили. Около 50 домов в микрорайоне Новый Городок на целый день остались без горячей и холодной воды.

Аварию сотрудники водоканала устранили поздно ночью. В 03:40 вода начала поступать в дома.