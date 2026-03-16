Военные сбили 174 беспилотников за сутки над Брянщиной

2026, 16 марта 11:21

Военные сбили 174 беспилотников за сутки над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 15 марта до 8 часов утра 16 марта ВСУ вновь провело массированную атаку на Брянскую область. Система ПВО Министерства обороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии обнаружили в небе 174 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все вражеские цели уничтожены.

Люди травм не получили. Разрушений также не допущено.