Военные сбили очередной беспилотник над Брянщиной ночью

Военные уничтожили очередной беспилотник над Брянщиной ночью во вторник. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне поздним вечером военнослужащие Минобороны России пресекли очередную террористическую атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом обнаружили беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Нарушителя уничтожила система противовоздушной обороны.

Разрушений нет. Также люди на происшествии не пострадали.