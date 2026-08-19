Женщина погибла при ударе дрона по автомобилю в Климовском районе

2026, 19 августа 17:34

Женщина погибла при ударе дрона по автомобилю в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Егор Ковальчук.

19 августа в селе Гетманская Буда Климовского района дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль автомашине. Находившаяся рядом женщина погибла.Её внук получил ранения. Медики оказали мальчику неотложную помощь.

Также при атаке дрона в селе Бяково Навлинского района пострадала женщина. Она получила осколочные ранения. А в посёлке Климово беспилотники напали на торговый центр. Ранены мужчина и женщина.