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Женщина погибла при ударе дрона по автомобилю в Климовском районе

2026, 19 августа 17:34
Женщина погибла при ударе дрона по автомобилю в Климовском районе
Источник фото

Женщина погибла при ударе дрона по автомобилю в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Егор Ковальчук. 

 

19 августа в селе Гетманская Буда Климовского района дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль автомашине. Находившаяся рядом женщина погибла.Её внук получил ранения. Медики оказали мальчику неотложную помощь.

Также при атаке дрона в селе Бяково Навлинского района пострадала женщина. Она получила осколочные ранения. А в посёлке Климово беспилотники напали на торговый центр. Ранены мужчина и женщина.

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