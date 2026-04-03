Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

2026, 03 апреля 09:02
Военные уничтожили 57 БпЛА минувшей ночью над Брянщиной
Источник фото

Военные уничтожили 57 БпЛА минувшей ночью над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась атакам ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 57 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14721) брянск (6893) ДТП (2714) ГИБДД (2258) прокуратура (2074) уголовное дело (2031) Александр Богомаз (1942) суд (1787) авария (1647) мчс (1518) коронавирус (1272) умвд (1056)