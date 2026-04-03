Военные уничтожили 57 БпЛА минувшей ночью над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась атакам ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 57 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.