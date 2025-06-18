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Военные уничтожили ещё 14 беспилотников над Брянской областью ночью

2025, 18 июня 09:06 Лента новостей
Военные уничтожили ещё 14 беспилотников над Брянской областью ночью
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Военные уничтожили ещё 14 беспилотников над Брянской областью минувшей ночью. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 14 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. 

 «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», – уточнил Александр Богомаз.

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