Военный корреспондент ВГТРК снимает репортаж в Брянской области
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков снимает репортаж о жизни в Брянской области. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянскую область приехал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Он снимает репортаж о жизни людей в приграничном регионе.
«Побывали на уникальном предприятии филиала ФГУП «Эндофарм», где по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ и лично Дениса Валентиновича Мантурова организовано производство стратегически важных обезболивающих лекарственных препаратов и решается задача по импортозамещению в производстве анальгетиков из отечественного растительного сырья», – уточнил брянский губернатор Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
Пить или быть?
Заблуждения и правда об алкоголе. Накануне Всероссийского дня трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, редактор пообщался с главным профилактологом региона, заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» Натальей Лебедевой. Речь шла о коварстве «веселящей воды» и последствиях её употребления. Безопасных доз алкоголя нет! — Смоленская область, по информации портала федерального
Поговорим о важном
Какие изменения ждут смолян в сфере образования? Кого будут принимать в «Орлята», какие темы будут затрагиваться в «Разговорах о важном» и когда появятся новые учебники истории? Об этом и многом другом рассказала во время прямого эфира начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина. Прямой эфир провёл ЦУР совместно с администрацией Смоленской области.
Работа по специальности
Как в регионе поддерживают студентов–целевиков? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин встретился со студентами, принятыми на обучение по целевым договорам в два крупнейших вуза региона – СмолГУ и СГМУ – на педагогические и медицинские направления. Василий Анохин проинформировал будущих специалистов о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Во встрече приняли участие 229 молодых
В новом филиале МФЦ
Еще один многофункциональный центр заработал в Смоленске. Новый филиал МФЦ на прошлой неделе распахнул свои двери на ул.Маршала Еременко, в доме №60а. Это значит, что государственные и муниципальные услуги стали доступнее и ближе для жителей Заднепровского района. В новом МФЦ побывал врио губернатора Василий Анохин, который осмотрел филиал и также пообщался с его сотрудниками. Вся
Педагогический стаж
В преддверии нового учебного года в КВЦ им. Тенишевых прошла традиционная областная августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие врио губернатора Василий Анохин и в режиме ВКС министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Василий Анохин рассказал участникам встречи о проводимой на Смоленщине политике в сфере образования и в том числе о мерах поддержки педагогов. Врио губернатора
Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 4,3% в январе-августе
В январе-августе 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 1,9 млн тонн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев текущего года погружено: химических и минеральных удобрений – 1,36 млн тонн (+10,3% к январю-августу 2022 года); строительных грузов – 206,1 тыс. тонн (+15,9%); лесных грузов