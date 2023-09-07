Военный корреспондент ВГТРК снимает репортаж в Брянской области

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков снимает репортаж о жизни в Брянской области. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянскую область приехал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Он снимает репортаж о жизни людей в приграничном регионе.

«Побывали на уникальном предприятии филиала ФГУП «Эндофарм», где по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ и лично Дениса Валентиновича Мантурова организовано производство стратегически важных обезболивающих лекарственных препаратов и решается задача по импортозамещению в производстве анальгетиков из отечественного растительного сырья», – уточнил брянский губернатор Александр Богомаз.