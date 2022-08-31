Волонтёры смотрят трансляцию марафона «Знание» в центре Брянска (ВИДЕО)

Просветительский марафона «Знание» показывают на фасаде Брянской областной филармонии для добровольцев.

В концертном зале «Зарядье» стартовал просветительский марафона «Знание. Три дня эксперты из разных областей будут проводить открытые диалоги, лекции и мастер-классы по теме «Знание. Сила».

Прямая трансляция марафона идёт в центре областного центра. Экран размещен на фасаде Брянской областной филармонии. Перед зданием собрались волонтёры культуры Брянской области.

Сегодня на марафоне выступят руководитель «Сбербанк» Герман Греф, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, кинорежиссёр Сергей Сельянов, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.