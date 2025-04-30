Восемь беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью военнослужащие Министерства обороны России пресекли очередную массированную атаку на Брянскую область. Над регионом заметили восемь беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.