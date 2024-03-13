Восемь беспилотников за утро сбили в Брянской области

Восемь беспилотников за утро сбили в военные в трёх районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 13 марта Брянская область подверглась сразу несколько. Атакам ВСУ. Восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа заметили над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.