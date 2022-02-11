Восемь домов «не приняли» у брянских подрядчиков после капремонта  

В этом году работы пройдут в 296 домах.

В Брянской области в прошлом году капитально отремонтировали 228 домов. Об этом сообщили на заседании комитета областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике.

Работы ещё в восьми домах также подрядчики закончили. Однако ремонт не принял региональный фонд или жильцы. Качество работ не соответствует контракту.

В 2022 году капитально отремонтируют 296 многоквартирных домов. На это потратят 1,34 миллиарда рублей. В 270 многоэтажках собственники формируют фонд капитального ремонта на счету регионального оператора, а в 26 — на специальных счетах.