Восемь жителей Карачева за выходные пострадали от бродячих собак

Об инцидентах рассказали активисты в местных пабликах соцсетей.

Карачевские активисты в понедельник сообщили в местных пабликах соцсетей, что за выходные жители райцентра пожаловались на восемь случаев агрессии в отношении них со стороны бродячих собак.

Отмечается, что в Карачеве жители жаловались на нападения и укусы бездомных животных и ранее.

По закону бесхозные животные подлежат отлову. После стерилизации их метят бирками и снова выпускают на улицы. Уничтожать собак по закону запрещено.

Ранее в Брянске после трех случаев нападения собак на прохожих со смертельным исходом оказался на скамье подсудимых городской чиновник, отвечающий за работу с бездомными животными.