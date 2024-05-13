Восьмилетний мальчик отравился угарным газом в многоэтажке Брянска

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом в квартире многоэтажного дома в Брянске восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Накануне в Советском районе Брянска в квартире многоэтажного дома по переулку Трудовому угарным газом отравились женщина и двое детей. Восьмилетний мальчик умер до приезда скорой помощи. 10-летняя девочка в удовлетворительном состоянии находится в больнице. А мать детей госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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