Врачебную амбулаторию в селе Челхово капитально отремонтировали

Медпункт обслуживает 1610 жителей.

Врачебную амбулаторию в селе Челхово открыли после капитального ремонта.

В здании заменили полы, окна и двери здания, отремонтировали крыша, установили газовый котёл. Также провели сантехнические работы. И теперь в амбулатории есть водопровод, канализация и горячая вода.

Медпункт обслуживает 1610 жителей. Сюда также приезжают за помощью пациенты из Гетманской Буды, Крапивного, Куршановичей, Каменского Хутора, Соловьёвки.

С 2021 года отремонтировали 65 медицинских учреждений в Брянской области.