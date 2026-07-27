Несовершеннолетний байкер пострадал при столкновении с машиной в брянском посёлке

2026, 27 июля 10:51

Несовершеннолетний байкер пострадал при столкновении с машиной в брянском посёлке в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 24 июля около дома № 1 по улице Школьной в посёлке Глаженка в Брянском районе произошло ДТП. 36-летний водитель за рулём автомобиля Hyunda при повороте налево не пропустил мотоцикл SHARMAX Sport. При столкновении пострадал 17-летний байкер.

Инспекторы составили административные материалы на обоих участников происшествия. У несовершеннолетнего водителя права управления транспортом нет.