Второй корпус детсада но Флотской в Брянске строят по графику и планируют закончить в декабре. Об этом сообщили в городской администрации.

Новый детский сад на 280 мест строят на улице Флотской в Брянске. Это второй корпус учебного учреждения «Жар-птица».

Подрядчик «Ремонтно-строительная фирма «Арэн-стройцентр» уже закончил кровлю, вставил окна и занимается утеплением фасада. Внутри здания рабочие уже провели инженерные коммуникации. На втором этаже заканчивается устройство полов. Также во всех помещениям строители завершили штукатурку стен.

Кроме того, подрядчик планирует на следующей неделе приступить к благоустройству территории вокруг: сделать ограждение, проезды, установить бордюры и сформировать детские площадки.

«В целом садик строится по графику. Подрядчик выполнил большой объем работ, сейчас идет их документальное оформление для последующей оплаты», — отметил заместитель главы Брянской городской администрации Максим Коньшаков.

Детсад строится по инфраструктурному проекту по комплексному развитию территории. Его стоимость превышает 311 млн рублей. Открыться садик должен в декабре 2023 года. Напомним, первый корпус «Жар-птицы» в микрорайоне по улице Флотской появился в 2019 году.