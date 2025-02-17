Хоккейный турнир в честь воина-интернационалиста прошёл в Брянской области

Хоккейный турнир в честь воина-интернационалиста в Брянской области выиграла команда «Меленск». Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В день 36-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана в Брянской области прошёл межмуниципальный турнир по хоккею. Его посвятили памяти выпускника Меленской школы, воина-интернационалиста Николая Чирко, который погиб в Афганистане в 1981 году.

«Я знал его лично, учился с ним в одной школе. Этим матчем сегодня мы оказываем дань уважения всем, кто в те годы, в советское время, отдал самое дорогое для величия нашей страны и народа», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

На льду сразились команды «Ледокол» из Злынки, почепские «Шашки», «Дружба» из Унечи и «Меленск». Главный трофей завоевали хоккеисты «Меленска».