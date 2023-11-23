Новогодняя ёлка из Брянска украсила аллею на ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект «Ёлки России» стартовал на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. На аллее установили 89 новогодних деревьев в соответствии с традициями регионов России. Девяностая ель — символ всей страны.

Основой декорирования елки региона стал мотив Брянского леса. Работники Центра «Народное творчество» и народный мастер Ирина Аниканова создали около сотни украшений в керамике, дереве, технике сухого валяния. Игрушки изображают животных Брянского леса.