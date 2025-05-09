Юбилейная «Вахта Памяти» стартовала в Брянске

В День Победы в Брянске стартовала юбилейная «Вахта Памяти». Об этом сообщили в городской администрации.

Брянск присоединился к военно-патриотической акции «Эстафета Победы!». Факел с частицей Вечного Огня от могилы Неизвестного солдата у Кремлёвской стены доставили в областной центр. В этом году в акции участвует 21 страна Европы, Азии и Африки, а также 54 региона России.

Факел с частицей Вечного Огня передали руководителю брянских поисковиков Александру Соболеву. Так в Брянской области дали старт «Вахте Памяти».

«Война коснулась почти каждой семьи. Матери потеряли сыновей и дочерей, жены — мужей, дети — отцов и дедов. До сих пор многие родственники, друзья и товарищи не знают, где покоятся погибшие, какой могиле поклониться. Ежегодно поисковые отряды Брянской области находят останки десятков солдат. И лишь единицам из них удается вернуть их имена», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.