Юные брянские шахматисты поедут на первенство ЦФО

В областном турнире участвовало 57 детей.

В Брянске провели первенство области по шахматам среди спортсменов до 9 лет. В турнире участвовали 42 мальчика и 15 девочек из Брянска и Унечи.

Среди мальчиков первое место занял Роберт Марин. Он набрал 8 очков из 9. Серебро получил Владимир Соколов, а замкнул призовую тройку Максим Рыженков.

Первой среди девочек стала Надежда Волкова. Она набрала максимальные девять очков. Второй стала Таисия Виноградова, а третьей — Мария Воробьёва.

Победители турнира представят регион на первенстве ЦФО в Орле и первенстве России в Костроме.