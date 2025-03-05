Юные брянские хоккеисты выиграли матч с «Соколом» из Тамбова

Юные брянские хоккеисты с разгромным счётом обыграли «Сокол» из Тамбова на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

В Волгоградской области проходит финал всероссийских соревнований «Золотая шайба» в дивизион «Центральный». Участвуют в них команды юношей 2014 – 2015 годов рождения. Брянскую область представляет «Олимп» из Стародуба.

Стародубские хоккеисты 5 марта встретились на льду с «Соколом» из Тамбовской области. Матч закончился со счётом 6:0. Сильнее оказались брянские спортсмены.

В рамках туррира «Олимп» одержал две победы из трёх игр.