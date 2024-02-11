За игрой юных брянских спортсменов наблюдали легендарные хоккеисты

За финальной игрой юных брянских спортсменов Первенства Брянской области наблюдали легендарные хоккеисты. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области завершилось Первенства Брянской области по хоккею. Более 48 команды юношей в пяти возрастных категориях полгода выявляли сильнейшего на льду. Свыше 800 юных спортсменов сражались за победу.

За финальной игрой самых маленьких хоккеистов — командами «Брянск» и стародубским «Олимпом» — наблюдали двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, чемпион Европы Сергей Макаров и двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Борис Миронов.

«Конечно, для детей это общение со звездами, мастер-классы оставят незабываемые впечатления, но главный урок, который они вынесли: мало быть талантливым, для того, чтобы достичь своей цели и в спорте, и в жизни, нужно упорно трудиться, тренироваться, и тогда все обязательно получится!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Награды получили не только юные спортсмены, и их наставники. Тренерам губернатор вручил сертификаты на 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место.