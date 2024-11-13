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За минувшую ночь военные сбили 18 беспилотников на Брянской областью

2024, 13 ноября 08:23 Лента новостей
За минувшую ночь военные сбили 18 беспилотников на Брянской областью
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За минувшую ночь и утро военные уничтожили 18 беспилотников на Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Накануне ВСУ вновь атаковала Брянскую область. Над регионом обнаружили 13 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны. 

Ранним утром вновь произошло нападение. Военные Минобороны России обнаружили пять вражеских БпЛА. Их также сбила система ПВО.  

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.

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