За ночь и утро система ПВО уничтожила 36 БпЛА над Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью в Брянской области вновь работала система противовоздушной обороны. Военные обнаружили в небе над регионом 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели были уничтожены.

Утром 24 октября нападения продолжились. подразделения ПВО сбили ещё 11 вражеских БпЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.