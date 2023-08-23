Замминистра обороны России проверил ход строительства госпиталя в Брянске

Замминистра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства госпиталя в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянскую область прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. Вместе с губернатором Александром Богомазом они проверили ход строительства военного госпиталя в Брянске.

«Работа действительно кипит. Осмотрели ряд типовых помещений: лечебные кабинеты, административный корпус, самое главное — убедились в готовности инженерных систем к началу отопительного сезона. И со стороны подрядчика, и со стороны города все готово, чтобы подключить воду, газ, электроэнергию. Тимур Вадимович отметил хорошее качество производства работ. На объекте занято почти 700 человек, которые работают в две смены. Нет никаких сомнений, что новый медицинский комплекс будет сдан «под ключ» вовремя — в середине ноября», – подчеркнул глава региона.

Госпиталь оснастят лучшим медицинским оборудованием. К учреждению построят новую дорогу. Также уже определили пять вариантов земельных участков, под жилье для сотрудников медучреждения.