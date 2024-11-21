Зампредседателя Правительства России отметил качество дорог в Брянской области

Зампредседателя Правительства России отметил высокое качество дорог в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве прошёл XVIII Международный форум «Транспорт России». В нём принял участие врио заместителя Губернатора Денис Амеличев.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на пленарной дискуссии «Эффективная транспортная система. Ключевые элементы» рассказал о результатах работы по модернизации дорожно-транспортной сети. Он также наградил регионы-лидеры по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по итогам года.

«Я вот как-то недавно был в Брянской области, и мне удалось проехать по федеральным, региональным, муниципальным дорогам, причём по незапланированному маршруту. Я ехал не по плану, проехал, посмотрел их дороги, все в отличном состоянии. Молодцы. Видно, что это системная работа не одного года. Спасибо вам за работу, молодцы! Наша федеральная дорога чуть похуже даже, нам её надо подтянуть. Понятно, что на неё нагрузка большая в связи с определёнными событиями. Но наши федеральные дороги похуже, чем у них региональные, муниципальные», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.