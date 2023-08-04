Заслуженные железнодорожники Брянска получили награды

Заслуженные железнодорожники Брянка получили награды в преддверии профессионального праздника. Об этом рассказали в городской администрации.

6 августа в России отмечают День железнодорожника. В преддверии праздник в городском Дворца культуры железнодорожников Брянска прошло торжественное собрание. Там чествовали лучших сотрудников отрасли.

Глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов поздравил собравшихся с их профессиональным праздником:

«Железнодорожный транспорт играет существенную роль в социально-экономическом развитии нашей страны, обеспечивая комфортные и безопасные путешествия пассажиров, а также оперативные и надежные грузоперевозки. Мы искренне благодарим вас за нелегкий, ответственный труд и выражаем уверенность, что ваши знания, богатый опыт и преданность избранному делу будут и впредь способствовать динамичному развитию отрасли, внедрению новых технологий и сервисов, повышению качества оказываемых услуг», — подчеркнул глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов.

Заслуженные железнодорожники получили почётные знаки и грамоты. Также для них выступили артисты городского Дворца культуры железнодорожников и кавер-группы «Фруктоза».