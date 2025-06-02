Железнодорожные пути расчистили в Выгоничском районе

Железнодорожные пути на месте обрушения путепровода в Выгоничском районе расчистили специалисты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Выгоничском районе специалисты дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги, спасателей меньше чем за сутки расчистили железнодорожных путей на месте обрушения путепровода. Участок Выгоничи — Пильшино был открыт для движения поездов накануне вечером.

«Благодарю всех, кто круглосуточно работал, выполняя сложнейшие задачи по ликвидации последствий на месте происшествия и обеспечению безопасности проведения работ», – подчеркнул Александр Богомаз. .