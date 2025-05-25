Женщина погибла при атаке FPV-дронов на автомобиль в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

25 мая FPV-дроны ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. Они ударили по движущемуся гражданскому автомобилю. Пассажирка погибла, а водитель получил минно-взрывные ранения. Мужчину отвезли в больницу.

«Выражаю родным погибшей глубочайшие соболезнования. Пострадавшему желаю скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана»,— подчеркнул губернатор Александр Богомаз.