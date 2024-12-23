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Женщина погибла при атаке на брянское село

2024, 23 декабря 09:00 Лента новостей
Женщина погибла при атаке на брянское село
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Женщина погибла при атаке на брянское село в Климовском районе.  О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночью атаке ВСУ подвергся Климовский район. При нападении погибла жительница села Кирилловка. 

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.  

Кроме того, той же ночью при атаке по поселку Красный Бор Климовского района минно-взрывные ранения грудной клетки и лица получил мужчина. Его доставили в больницу.

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