Женщина погибла при нападении дрона в брянском селе
Женщина погибла при нападении дрона на автомобиль в брянском селе Случевск накануне. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне FPV-дрон нанес удар по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района. При атаке смертельные ранения получила женщина.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
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