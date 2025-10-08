Женщина пострадала при минометном обстреле в Севском районе

8 октября ВСУ произвели минометный обстрел по селу Хинель в Севском районе. Повреждения получили жилой дом и хозпостройки. При атаке ранена жительница. Женщину оперативно доставили в больницу.

Спросить у губернатора В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа

От реабилитации до трудоустройства Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,

Инициатива приветствуется Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из

Во имя Победы На прошлой неделе Смоленск стал центром притяжения патриотичной молодёжи. С 23-го по 26 сентября в областном центре прошёл Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием. Его торжественное открытие состоялось в КВЦ им. Тенишевых. «Организовали слёт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Событие было приурочено к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной вой­не, освобождению города-­героя Смоленска от немецко-­фашистской оккупации, а также 40‑летию присвоения ему звания «Город-герой», – рассказал

От первого старта до сетевой компании В Смоленской области насчитывается почти 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым оказывается поддержка со стороны региональных властей на каждом этапе становления бизнеса. «Начать своё дело помогает программа «Первый старт». Её участники могут получить грант до 500 тыс. руб­лей на реализацию своей бизнес-идеи. Открыть собственное дело также помогает социальный контракт. В зависимости от проекта он может достигать 700 тыс. руб­лей. В рамках программы «Агростартап» предприниматель может получить