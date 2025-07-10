Женщина пострадала при атаке дронов на село Севского района

Женщина получила травмы при атаке дронов на село Севского района. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером ВСУ атаковали село Подывотье Севского района. При нападении дронов-камикадзе пострадала мирная жительница. Женщиноператино увезли в больницу и оказали помощь.

Глава региона Александр Богомаз пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.