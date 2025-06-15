Женщина пострадала при атаке дронов на село в Севском районе

Женщина пострадала при атаке дронов на Подлесные Новоселки в Севском районе. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

15 июня ВСУ атаковали населенный пункт Подлесные Новоселки Севского района. FPV-дроны ударили по движущемуся гражданскому автомобилю. Ранения получила женщина. Её оперативного доставили в больницу. Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.