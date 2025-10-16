Женщина пострадала при нападении дронов на машину в Стародубском округе накануне вечером. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 15 октября ВСУ атаковали село Стратива в Стародубском муниципальном округе. FPV-дроны ударили по движущемуся по дороге гражданскому автомобилю. Машина серьезно повреждена. Осколочные ранения получила женщина. Её оперативно доставили в районную больницу.