Женщина-водитель без страховки устроила ДТП в Брянске

Автомобилистка получила ушиб позвоночника.

Авария произошла в районе дома 2А по улице Речная Брянска. 33-летняя женщина-водитель на Renault Duster не соблюдала дистанцию и врезалась в движущийся впереди Nissan Almera.

36-летняя водитель Nissan получила ушиб поясничного отдела позвоночника. На автомобилистку на Renault стражи порядка составили протокол за отсутствие страховки.