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Жилой дом загорелся при обстреле села Забрама

2023, 17 августа 17:30 Лента новостей
Жилой дом загорелся при обстреле села Забрама
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Жилой дом и хозпостройка загорелись при обстреле ВСУ в селе Забрама Климовского района. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

17 августа ВСУ обстреляли село Забрама Климовского района. 

«В результате обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки. На месте работают все оперативные и экстренные службы», —  отметил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что пострадавших нет.

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