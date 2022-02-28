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Житель Клинцов ограбил соседку

2022, 28 февраля 12:09 Лента новостей
Житель Клинцов ограбил соседку
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Ранее судимый мужчина отобрал у женщины 9 тысяч рублей.

В полицию обратилась 41-летняя жительница Клинцов. Женщина рассказала, что к ней в дом зашёл сосед и похитил 9 тысяч рублей. Помешать грабителю хозяйка не смогла.

Оперативники уголовного розыска полиции по горячим следам задержали 35-летнего мужчину. Ранее он был судим за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчина может быть приговорён к лишению свободы на срок до четырёх лет.

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