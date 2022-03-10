Житель Мичуринского за месть бывшей жене пойдёт под суд

Мужчина разместил порочащие честь и достоинство экс супруги информацию в Сети.

В суд направили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни.

Предварительное следствие установило, что 38-летний житель посёлка Мичуринский Брянского района создал на сайтах знакомств аккаунты своей бывшей супруги. Там он разместил её фотографии и сопроводил информацией, порочащей её честь и достоинство.

Также мужчина создал документ, где были фотографии его экс супруги, указаны её номер телефона, адрес, место работы и порочащие честь и достоинство сведения. Документ он отправил женщине, её родителям и на работу.